Кравец: Соскучился по атмосфере сборной Украины

Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился впечатлениями от пребывания в состоянии команды.

"За атмосферой в сборной однозначно соскучился. И не влияет, что отпуск откладывается.

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Я в хорошем состоянии. Играл все игры в чемпионате. Последнюю только сыграл не всю, потому что у нас было удаление вратаря, и пришлось снимать нападающего. А так, состояние хорошее. И физический, и моральный. Все отлично.

Сборные Сербии, Португалии, и я включу нас в эту компанию – главные претенденты на выход из группы. Конечно же, игры с этими командами важны. Но я не буду отдельно выделять Сербию", – поделился Кравец в комментарии YouTube-канала УАФ.

Напомним, поединки Украина – Сербия и Украина – Люксембург пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

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