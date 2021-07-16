Защитник Василий Кравец рад возможности снова попробовать свои силы в Испании.

"Рад начать новый этап в Хихоне. Приехал в этот прекрасный город, наполненный мечтами. Буду с большим желанием наслаждаться стадионом Эль Молинон и бороться за максимальные результаты со Спортингом.

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Знаю поддержку фанов клуба и теперь хочу наслаждаться ею по полной. Спасибо за теплый прием", – написал Кравец в Instagram.

Напомним, контракт украинца до сих пор принадлежит Леганесу, однако прошлый сезон он проводил в аренде за Лех.

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