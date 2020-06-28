Кравец с Луго продолжили неутешительную серию

Луго Василия Кравца не смог набрать очков в матче 36 тура Сегунды против Спортинга.

Сегунда, 36 тур

Спортинг Х – Луго – 2:0

Голы: Мендес, 24, Гарсия, 72

Команда украинца поехала в гости к Спортингу, который находится в середине турнирной таблицы. Луго имел неприятную серию из трех матчей без побед, однако прервать ее не удалось. Хихонцы без труда оформили по голу в середине каждого тайма – постарались Мендес и Гарсия. Гости также имели несколько хороших моментов, но их ударам откровенно не хватало точности.

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Кравец провел на поле все 90 минут, показав привычную для себя игру – плотный в обороне, исполнительный и не слишком эффективный в атаке. Оценка украинца по Sofa Score оказалась одной из худших в команде, правда, резкого контраста нет.

Неудачная серия Луго продолжилась, а отрыв от спасительного 18 места может вырасти до пяти пунктов, если все конкуренты выиграют свои матчи.

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