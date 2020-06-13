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Кравец с Кайсериспором чудом проиграл Фенербахче – роскошные голы и драма в концовке

00:55 12 Читати українською
Кравец с Кайсериспором чудом проиграл Фенербахче – роскошные голы и драма в концовке
Гол Густаво / Сайт Фенербахче

Кайсериспор Артема Кравца не смог успешно возобновить чемпионат Турции.

Чемпионат Турции, 27 тур

Фенербахче – Кайсериспор – 2:1

Голы: Мурики, 87 (пен.), Густаво, 88 – Менса, 59

Удаление: Туфан, 12 (Ф)

Фенербахче получил серьезные проблемы уже на 12 минуте – Туфан увидел перед собой прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве. Динамике игры это не способствовало, поскольку Фенербахче не мог идти вперед большими силами, а Кайсериспор просто боялся рисковать. Все самое интересное произошло во втором тайме.

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Бернард Менса открыл счет идеальным ударом со штрафного. Кравец и до этого не слишком выделялся на поле, а гол позволил Кайсериспору окончательно сконцентрироваться на защите. Форвард сборной Украины из трех попыток ни разу не попал в ворота, упустил одну хорошую возможность. В конце концов, оценка Артема за SofaScore оказалась одной из самых низких – всего 6,3.

Парадоксально, но крах гостей наступил как раз после замены Кравца на 81 минуте. Защитник Кайсериспора неуклюже сыграл рукой в собственной штрафной, дав Мурики возможность сравнять счет. Проходит несколько секунд и Луис Густаво сверхмощным ударом с 25 метров добил гостей – 2:1.

Поражение оставило Кравца и компанию на последней строчке таблицы с 22 очками. Фенербахче добыл 43 пункта и догнал на седьмом месте Аланияспор.

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Кайсериспор Кайсериспор Украинцы за рубежом Артем Кравец Артем Кравец Фенербахче Фенербахче Турция
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