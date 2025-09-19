– Как думаешь, имеет ли Ярмоленко полномочия уволить тренера? Учитывая его недавний скандал с Шовковским ... Это же могло произойти.

– Да нет, такой точной истории нет. Возможно, его мнение могли бы спросить, но прямо уволить тренера он не может. Это прерогатива владельцев.

Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо, – Бурбас

То есть тут однозначно без вариантов. Возможно, только спросить какое-то мнение. А насчет конфликта..

Слушай, конфликты в футбольных командах всегда случаются, постоянно, и не один, даже в течение одного сезона. Вопрос в том, как это вообще вышло за пределы команды, а во-вторых – с какой формулировкой это дошло до президента, в контексте того, что якобы тренера "сливают" в матче Лиги чемпионов.

Это было настолько перекручено, что я немного был в шоке от всего этого, – сказал Кравец в интервью журналисту Игорю Бурбасу.

Напомним, что журналист Игорь Бурбас сообщал о конфликте на тренировке Динамо между главным тренером Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко. Инцидент произошел перед ответным матчем против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов. Тренер выразил недовольство самоотдачей Ярмоленко и в грубой форме попросил его покинуть тренировку.

Динамо прорвалось в 1/8 финала Кубка, вырвав тяжелую победу над Александрией – дебютант киевлян забил решающий гол