Кравец провел очередной успешный матч за Луго – команда украинца не пропустила в третьей игре подряд

В 30 туре Сегунды Луго нашего Василия Кравца сумел набрать очко в выездном матче против Депортиво.

Сегунда, 30 тур

Депортиво – Луго – 0:0

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В очередном туре Сегунды сошлись команды, которые ведут борьбу за выживание. Депортиво владел преимуществом на протяжении большей части матча, но так и не смог поразить ворота гостей. Для Луго этот матч стал третьим подряд, в котором команда оставила свои ворота в неприкосновенности.

Полный матч в составе Луго провел украинский защитник Василий Кравец. Он выиграл 5 из 8 единоборств, пасовал с точностью 67%, выполнил 6 навесов с фланга и один раз неточно пробил по воротам. За свою игру Кравец получил 7,2 балла от статистического портала SofaScore (средняя оценка Луго – 6,78). Таким образом Кравец вошел в тройку лучших игроков своей команды в отчетном матче.

Отметим, что после этого матча Луго продолжает занимать 19 место в Сегунде. К спасительной позиции – одно очко.

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