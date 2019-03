Кравец против Леванте: два потенциальных ассиста с финтом легенды, высокие оценки испанских СМИ и сборная тура

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец провел отличный поединок против Леванте (1:0) в рамках 26 тура Ла Лиги.

Андрей Шевченко не зря собирается вызвать воспитанника львовских Карпат в лагерь сборной Украины на матчи против Португалии и Люксембурга. 21-летний футболист дал настоящий мастер-класс игры современного латераля на Бутарке. После неудачного дебюта против Валенсии со второй попытки Василий Кравец таки покорил фанатов Леганеса.

Леганес с Кравцом в составе победил Леванте

Кравец успевал везде. Наш защитник надежно действовал вблизи собственных ворот, не позволяя разгуляться быстроногому Моралесу на собственном фланге, а также довольно качественно подключался к атакам "пепинерос". Лишь слабая реализация подопечных Пеллегрино помешала украинцу записать себе в актив хотя бы одну результативную передачу.

Обзор матча с опасными моментами с участием Кравца

Уже первое серьезное подключения Кравца к атаке на 12-й минуте встречи едва не завершилось взятием ворот "лягушат". Экс-защитник Луго, подняв голову и блестяще оценив ситуацию, выкатил сферу под удар Брейтвейту в район одиннадцатиметровой отметки, а то каким-то чудом не попал в рамку.

Не менее эффектно Василий сыграл на 86-й минуте, прорвавшись в штрафную гостей и выполнив идеальную передачу на Оскара, который ударом с близкого расстояния не сумел переиграть голкипера Леванте Айтора.

За 90 минут пребывания на поле Кравец выполнил 16 передач (80% точности), две из которых были острыми, выиграл 9 единоборств из 12-ти, продемонстрировал стопроцентный показатель успешных обыгрыш (2 из 2-х), а также совершил два удачных отборы.

Роскошная статистика украинца позволила ему стать вторым лучшим игроком матча по версии авторитетного портал WhoScored. Он получил 7.8 балла, позволив опередить себя лишь автору единственного гола в поединке Оскара Родригесу (8).

Кроме этого, Кравец попал в символическую сборную недели WhoScored среди игроков до 21 года. Ему составил компанию, в частности, звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

The U21 team of the week from Europe’s top five leagues



Kobel

Wan-Bissaka@ozankabak4

Konate

Kravets@jan_valery@_DeclanRice

Rodriguez

Kownacki@KMbappe@DodiLukebakio



Which of these will make your @FootballIndexUK portfolio? pic.twitter.com/rBfcUzeVJv