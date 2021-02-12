Защитник Леха Василий Кравец дважды был на грани сенсационного вылета из Кубка Польши.

Кубок Польши, 1/8 финала

Радомяк Радом – Лех – 1:1 (3:4 в с.п)

Голы: Радецки, 102 (пен.) – Пухач, 117 (пен.)

Радомяк во втором дивизионе борется за повышение в элиту, но нашел силы и на Кубок. Скромные хозяева на заснеженном поле выстояли все 90 минут, а в первом экстра-тайме вышли вперед благодаря пенальти. Лех спас Тимотеуш Пухач, который также точно пробил с точки за 3 минуты до финального свистка.

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Судьбу путевки в следующий раунд решила футбольная лотерея. Лех начал серию провально – Тиба и Василий Кравец проиграли свои дуэли голкиперу. Игроки Радомяка реализовали три из четырех попыток и должны были забирать победу. Впрочем, голкипер Леха Филипп Беднарек отразил удар Милоша Козака – серия продолжается дополнительными ударами!

Грузин Ника Квекескири был точным, а соперник упустил шестую попытку. Лех тяжело прошел в 1/4 финала, где соперником станет еще один представитель второго дивизиона – Пуща.

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