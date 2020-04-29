Кравец призвал забыть о возобновлении текущего сезона и думать только о новом

Защитник Луго Василий Кравец считает слишком рискованным возобновлять футбольные соревнования в условиях пандемии коронавируса.

"Сейчас нужно полностью забыть о футболе, но можно тренироваться индивидуально. Вот мы возобновим сезон, хорошо, а потом какой-то игрок подцепил коронавирус, в раздевалке пощупал ручку, после него же каждый ее касается. Итог – больной не один, а снова пять . А я не буду знать, что я болен. Я пришел домой, обнял жену, и уже у нее есть риск заболевания. Это неправильно.

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Лучше забыть об этом сезоне, закрыть его и сказать, что его не доиграли и переигрывать не будут. Затем начнут новый сезон, но выберут те команды, которые будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это будут те команды, которые сейчас занимают соответствующие места. Клубы не вылетают, им не дают чемпионство, только путевки в еврокубки", – рассказал Кравец во время эфира в Инстаграме Романа Бебеха.

Напомним, в Европе уже есть два чемпионата, которые объявили об окончательном завершении сезона – это Франция и Нидерланды.

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