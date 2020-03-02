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Кравец поспособствовал победе Кайсериспора – команда украинца отчаянно борется за выживание

22:13 13 Читати українською
Кравец поспособствовал победе Кайсериспора – команда украинца отчаянно борется за выживание
Радость игроков Кайсериспора / Твиттер клуба

Кайсериспор Артема Кравца продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Турции.

Суперлига, 24 тур

Кайсериспор – Гезтепе – 1:0

Гол: Мешанович, 70

Украинец в третий раз подряд вышел в основе. Команды не слишком впечатляли атакующей игрой, нанеся на двоих лишь один удар в створ ворот. Кравцу было трудно найти момент в таких условиях, и экс-игрок Динамо получил желтую карточку на 13 минуте.

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Соперники явно были настроены изменить ситуацию после перерыва – Бернард Менса не смог переиграть голкипера Гезтепе, а гости ответили ударом головой от Борхеса. В конце концов, Кайсериспор таки открыл счет. Кравец с нескольких метров влупил мячем во вратаря, а Мешанович удачно сыграл на добивании и принес своей команде победу.

Кайсериспор добыл восемь очков в последних четырех турах и уже не выглядит таким безнадежным аутсайдером. Кравец и компания все еще последние, но до спасительной зоны всего три пункта.

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Теги
Украинцы за рубежом Артем Кравец Артем Кравец Турция Гезтепе Гезтепе Кайсериспор Кайсериспор
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