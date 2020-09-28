Артем Кравец до сих пор передает привет украинским телеграмм-каналам и СМИ, которые вызвали возмущение игрока, озвучив противоречивые причины ухода из команды Луческу. На этот раз украинский форвард показал цифры по итогам одной из тренировок в Динамо.

Это был день большого камбэка. В первом же матче после возвращения в Турцию Кравец разбил Бешикташ – красавец-гол, реализованный пенальти и голевой пас. И все это за 40 минут после выхода на поле. Артем получил 2-й лучший балл по версии SofaScore (8,3), FootballCritic (8,4), WhoScored (8,1) и FotMob (8,8). Только в ворота Волыни (6 за 5 матчей) за всю свою карьеру 31-летний бомбардир забивал чаще, чем Бешикташу (4 за 8 игр). Причем все голы – в предыдущих четырех поединках. Интересно, что турецкий гранд в последний раз проиграл в Суперлиге, когда украинец отметился еще за Кайсериспор.

Кравец эмоционально отреагировал на слухи о причинах его ухода из Динамо

Мог нападающий, успевший поиграть в двух топ-чемпионатах (испанская Примера и немецкая Бундеслига), и 4 гола организовать. В одном из эпизодов заставил провалившегося экс-динамовца Виду отправить мяч в свои ворота. Повезло хорвату, что Артем несколько опередил события, поэтому VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. Но и без того Домагой начудил: даже не пытался накрыть украинца, когда тот забивал победный мяч (просто бег трусцой параллельным курсом), привез пенальти плюс еще и результативную обрезку в момент, когда Кравец отдал голевой пас.

Не обошлось и без определенного негатива. С одной стороны Артем выдал невероятную эффективность – причастен к 3 голам за 14 контактов с мячом. С другой – стал единственным, кто упустил супершанс в отчетной игре, а еще выиграл меньше единоборств (2), чем проиграл (3), допустив 6 потерь. Но это уже нюансы. Особенно на фоне того, что Кравца будто-бы назвали худшим в Динамо на всех тренировках по физическим кондициям – якобы именно поэтому Луческу указал на дверь игроку. И главный тренер киевского клуба, и сам игрок успели все это опровергнуть.

Однако самого Артема ситуация задела. "Одна из тренировок, "где я был не готов". Не хотел оправдываться, но теперь смогу "смотреть в глаза" своим бывшим партнерам по команде", – написал он в Инстаграм-сторис, прикрепив показательное фото. Вечернее занятие 17 сентября 2020, которое уместились между матчами с АЗ и Львовом (в последнем и дебютировал). По 4 статистическим показателям, которые измеряют функциональное состояние и и скоростные результаты, Кравец значительно опережает средние цифры по команде.

Уступил только Ледневу по общей дистанции (7611 метров пробега), на расстоянии опередив всех остальных. Для сравнения 2 других нападающих, Соль (6935) и Супряга (6331), имеют здесь существенно более скромные показатели, хотя Владислава несколько оправдывают 74 проведенные минуты за 2 дня до того в ЛЧ. По пробегу с ускорением выдал 5-й результат (1270). Здесь уже уступил Солю, но опять превзошел основного №9 команды Луческу. По максимальной скорости Кравец опередил (7,6) и Соля (6,9), и Супрягу (6,7), который славится своими рывками.

А вот по объему выполненной работы (585) показал результат, несколько хуже среднего в команде, хотя также далеко не последний. Обращают на себя внимание данные Богдана Леднева, Александра Андриевского (лидер по объему производительности) и Николая Шапаренко (после АЗ второй по пробегу с ускорением) со знаком плюс. Гио Цитаишвили на свежих ногах не попал и в топ-10 по большинству показателей, кроме максимальной скорости. Особенно настораживает цифра, которая является мерилом усилий на тренировках (576). Здесь правый вингер молодежной сборной Украины уступил многим игрокам, которые перед тем сыграли изнурительный матч в квалификации главного еврокубка.

В свою очередь Жерсон Родригес по всем данным стал худшим с впечатляющим отрывом от максимальных значений. Впрочем, люксембургский вингер в сентябре дважды подряд играл с первых минут в еврокубках, после чего даже не попадает в заявку на игру чемпионата. Возможно, такова тактика тренерского штаба, или же на итоговые цифры влияет повреждение, но разрыв выглядит очень ощутимым.

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