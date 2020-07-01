Кравец помог Луго обыграть прямого конкурента и прервать безвыигрышную серию

Луго на своем поле обыграл Нумансию в рамках 37-го тура Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Луго – Нумансия – 3:1

Голы: Баррейро, 12 (п), Дьяло, 48, Карильйо, 90+3 – Матеу, 64

Луго, за который выступает Василий Кравец, провел очень важный матч в контексте борьбы за выживание. "Бело-красные" принимали Нумансию, которая перед отчетным туром имела лишь на три очка больше. Хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Баррейро. Сразу после перерыва Дьяло увеличил преимущество Луго, затем за Нумансию забил Матеу, а финальный счет зафиксировал Карильо – 3:1. Луго сумел прервать безвыигрышную серию, которая насчитывала уже 4 поединка.

Овьедо – Мирандес: Лунин провел 5-й "сухой" матч, помог команде выгрызть победу и подняться из зоны вылета

Украинский легионер хозяев вышел на поле в стартовом составе и отыграл только первый тайм. По оценкам Sofa Score, Кравец (6,4) стал одним из худших в поединке. Василий за 45 минут лишь 16 раз коснулся мяча, отдал 8 пасов, половина из которых были неточными. В обороне дважды отобрал мяч, и один раз дал сопернику себя обыграть один-в-один. Перед свистком на перерыв еще и получил желтую карточку.

После этого матча Луго остался в зоне вылета (20 место), имея в своем активе 41 очко. У Нумансии такое же количество зачетных пунктов, но 19-я строчка благодаря лучшим дополнительным показателям.