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Кравец помог Кайсериспору обыграть Коньяспор Опанасенко

18:43 20 Читати українською
Кравец помог Кайсериспору обыграть Коньяспор Опанасенко
Коньяспор – Кайсериспор – 0:1

Кайсериспор минимально обыграл Коньяспор в матче 23-го тура чемпионата Турции.

Турция, 23 тур

Коньяспор – Кайсериспор – 0:1

Гол: Туруч, 59

Украинец Артем Кравец вышел на поле в стартовом составе Кайсериспора. Команда экс-динамовца одержала победу благодаря голу Туруча в середине второго тайма.

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Кравец сыграл 67-м минут, но результативными действиями не отметился. Александр Кучер и Евгений Опанасенко провели матч на скамейке запасник Кайсериспора и Коньяспора соответственно.

После этого успеха Кайсериспор набрал 31 очко и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Коньяспор продолжает борьбу за попадание в еврокубки.

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Артем Кравец Артем Кравец Евгений Опанасенко Евгений Опанасенко Турция Коньяспор Коньяспор Кайсериспор Кайсериспор Украинцы за рубежом Александр Кучер Александр Кучер
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