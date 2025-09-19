“Когда его взяли, я просто вспоминал, потому что смотрел нападающих. И, честно говоря, не мог его сразу вспомнить. Потом я его вспомнил. Мы его пересматривали еще зимой. Тогда, как я вспоминаю, единственное, что я выделил, – это в определенной степени игра головой. Не было жесткой просадки в других действиях, все выглядело посредственно.

Болельщики Динамо устроили жесткий прием Бленуце – Шовковский стал на защиту игрока

Моя логика была очень проста: если не было "вау", то... Смотришь на футболиста – что-то есть. Начинаешь за что-то цепляться. Вот когда мы смотрели Себальоса, там было это "вау".

Мы посмотрели на Бленуце и оставили его в стороне. Вернемся к нему, вдруг что. Кроме меня, его никто больше не просматривал.

Сейчас я услышал, что Бленуце предложили сразу президенту. По нему был запрос в плане, или его знают. Сказали, что знают, что вроде неплохой. И все.

Далее, как я слышал, решение принималось на уровне президента. Скаутский отдел не проверял эту информацию.

В моем понимании это ошибка, но проблема не совсем в этом. Это о системе, которая работает именно так. Эти ошибки бьют по имиджу и имени клуба, – сказал Кравец в интервью журналисту Игорю Бурбасу.

Напомним, что Динамо 3 сентября объявило о трансфере Владислава Бленуце и подписании с 23-летним румынским нападающим пятилетнего контракта. Впоследствии стало известно, что новичок киевлян в своем TikTok делал репосты, в частности речи пропагандиста Владимира Соловьева и видео с саундтреком сериала Бригада. В клубе заявляли, что не успели проверить всю информацию о нападающем, поскольку подписывали его в последний момент.

