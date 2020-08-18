Кравец официально покинул Кайсериспор

Турецкий клуб на своей официальной странице в Twitter объявил об уходе 31-летнего украинца.

Динамо может вернуть Артема Кравца

Кравец присоединился к Кайсериспору в январе 2018 года. За два с половиной сезона в Турции нападающий провел 55 матчей, отметился 16 голами. Контракт игрока сборной Украины с "желто-красными" был рассчитан еще на год, но стороны решили прекратить сотрудничество раньше.

Напомним, ранее Артем Кравец выступал за Гранаду, Штутгарт, киевские Арсенал и Динамо.

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