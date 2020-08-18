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Кравец официально покинул Кайсериспор

18:24 - Читати українською
Кравец официально покинул Кайсериспор
Артем Кравец / Сайт Кайсериспора

Нападающий Артем Кравец завершил свои выступления в составе Кайсериспора.

Турецкий клуб на своей официальной странице в Twitter объявил об уходе 31-летнего украинца.

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Кравец присоединился к Кайсериспору в январе 2018 года. За два с половиной сезона в Турции нападающий провел 55 матчей, отметился 16 голами. Контракт игрока сборной Украины с "желто-красными" был рассчитан еще на год, но стороны решили прекратить сотрудничество раньше.

Напомним, ранее Артем Кравец выступал за Гранаду, Штутгарт, киевские Арсенал и Динамо.

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Теги
Украинцы за рубежом Артем Артем Кравец Турция Кайсериспор Кайсериспор
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