Сакарьяспор в своем твиттере объявил о приходе Артема Кравца. Украинец присоединился к клубу со второго дивизиона чемпионата Турции на правах свободного агента. Контракт с Кравцем рассчитан на 1 год.

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"Наконец-то подписали контракт на один год с Артемом Кравцем, который носил форму Коньяспора. С возвращением, Кравец", – говорится в сообщении.

В прошлом сезоне форвард сыграл всего 1 матч за Коньяспор, а в кампании 2020/21 сыграл за команду в 31 поединке, забив 9 голов и отдав 2 ассиста. С февраля Кравец пребывал без клуба после разрыва контракта с Коньяспором.

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