"Думаю, сейчас никто не знает, какое решение будет принято. Я также узнаю информацию из официальных источников.

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И, как я понимаю, решение будет приниматься на уровне УЕФА. А это такая структура, на которую никто не может повлиять. Как они решат – так и будет. И, думаю, обжалованию это решение не подлежит. Посмотрим", – цитирует Кравца Sport.ua.

Напомним, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в лагере "сине-желтых". Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако подопечные Шевченко отправилась домой. Теперь обе команды ждут решения УЕФА.

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