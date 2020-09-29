"Лига чемпионов? Сейчас у команды есть большие шансы квалифицироваться в групповой этап. Это очень важно для клуба и его репутации, для всех футболистов. Поиграть в этом турнире – это неоцененный опыт. Уже сделаны два огромных шага. Надеюсь, завтра будет сделан третий. Этого я им искренне желаю.

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Думаю, сегодня ключевую роль в Динамо играет тренер. Даже с нынешним составом я не вижу причин, по которым Динамо не сможет навязать Шахтеру борьбу в чемпионате. Думаю, в этом сезоне борьба за первое место будет намного интереснее.

Это касается и Лиги чемпионов. С такой организацией игры в этом турнире можно добиваться результатов. Я не говорю, что Динамо будет бороться за четвертьфинал или полуфинал. Однако не вижу, почему невозможно достойно выступит", – цитирует Артема Кравца Footballua.tv.

Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).

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