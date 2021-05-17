Кравец перебрался в Лех летом прошлого года на правах аренды из испанского Леганеса. У поляков было право выкупа контракта 23-летнего игрока, но они решили его не использовать.

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Официальный сайт Леха сообщил, что по окончании сезона команду покинут сразу три исполнителя. Кроме нашего земляка, речь идет о Нике Качараве, который тоже находился в аренде, а также о Томаша Деевски. У последнего заканчивается контракт, и клуб решил его не продлевать.

Отметим, что Василий Кравец в уже прошлом сезоне сыграл 27 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом. Лех провалил кампанию, финишировав в нижней части турнирной таблицы польской Экстраклясы.

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