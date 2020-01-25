Кравец не помог Луго остановить одного из лидеров Сегунды – фланг украинца трещал по швам

Украинский фулбек Василий Кравец провел посредственный матч за Луго, а его команда уступила Уэске (2:1) в 25-м туре Сегунды.

Испания. Сегунда 2019/20, 25-й тур

Уэска – Луго – 2:1

Голы: Мир, 47, Дьяло, 54 (аг) – Лопес, 32

Василий Кравец второй раз подряд появился в стартовом составе Луго после возвращения из Леганеса. Галисийцы поехали в гости к Уэске, но не сотворили сенсацию. Украинец отыграл весь матч слева в обороне.

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Уже в дебюте встречи Кравец хорошо сыграл на перехвате и начал атаку с острым ударом Эрреры. В первом тайме несколько раз навесил в чужую штрафную, но его партнеры не сумели откликнуться (в итоге 5 из 6 кроссов неточные), за исключением одного эпизода. Осуществлял неплохие рывки по флангу благодаря дриблингу (3 удачных попытки), однако не всегда успевал на диагонали.

Луго пытался начинать атаки от собственных ворот, а Кравец принимал активное участие в билд-апе и разгонял наступления. Правда, если с короткими пасами все было в порядке, то забросы от Василия в переднюю линию крайне редко находили адресатов. На 32-й минуте команда украинца повела в счете, когда Леуко подал, а Лопес с места точно послал мяч в дальний угол.

Карта передач Кравца:

Работа Кравца на оборону оставляла желать лучшего. Главная претензия – он очень пассивно встречал оппонентов на фланге. Уэска ​​регулярно обостряла подачами из зоны его ответственности. На старте второго тайма это стоило Луго пропущенного мяча. Вася не сблизился с Рико и позволил ему прострелить в штрафную – мяч прилетел к Рафаэлю Миру, а тот сравнял счет.

Уэска ​​после перерыва методично давила на фланг украинца, а Луго там то и дело проваливался. На 54-й минуте хозяева вышли вперед, опять разорвав ту зону. Кравец вторую половину встречи начал выше, поэтому задержался на чужой половине, а Уэска ​​провела реактивную атаку. Однако кросс с фланга не был столь острым – дико ошибся Дьяло, который сначала промахнулся по мячу, а потом от его руки сфера залетела в сетку.

Кравец дважды прерывал навесы в собственную штрафную, но снова и снова позволял Уэске разгуляться. Его фланг трещал по швам – соперник во втором тайме развивал там более 50% атак. Василий дал себя обыграть, исправился блоком, но с того углового хозяева едва не сняли все вопросы в матче. Украинец думал исключительно об обороне.

Защитная карта Кравца:

Уэска ​​еще немного погоняла Василия и его партнеров, а Луго вообще ничего не предложил в ответ. В итоге – заслуженная победа одного из лидеров Сегунды со счетом 2:1. Уэска ​​набрала 43 очка и осталась на третьем месте, а Луго с 25 баллами продолжает борьбу за выживание (18 строчка).

Кравец имел очень много работы в обороне и успел набить неплохие показатели: 6 выносов, 3 отбора, 3 перехвата, выиграл 72% единоборств. Отсюда приличная оценка от статистического портала SofaScore – 7.1 (четвертый в команде). Но осталось много претензий к пассивности и позиционной игре украинца в защите.