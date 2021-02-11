В четвертьфинале Кубка Турции Бешикташ лишь в серии пенальти сумел одолеть Коньяспор. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Турция, Кубок, 1/4 финала

Коньяспор – Бешикташ – 2:3 (основное время – 1:1)

Голы: Бардакчи, 18 – Эзьякуп, 13

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Лидер турецкой Суперлиги – Бешикташ – в кубковом противостоянии забил шестнадцатой команде чемпионата уже в начале матча. Но через пять минут подопечные Айкута Коджамана смогли отыгрались усилиями Абдулкерима Бардакчи.

Украинский форвард Артем Кравец появился на поле на 65-й минуте и помог своей команде выстоять в основное время. Овер-таймы также не принесли голов. Серию послематчевых пенальти начинал именно наш легионер – его выстрел с одиннадцатиметрового не достиг своей цели. Стоит добавить, что еще двое одноклубников украинца ошиблись, в то время как у Бешикташа лишь один выстрел не попал в цель.

Как следствие, Коньяспор вылетел из Кубка Турции. Бешикташ в полуфинале сыграет с Истанбул Башакшехир.

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