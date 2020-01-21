Кравец не помог Кайсериспору избежать поражения в Кубке Турции – команда украинца уступила гранду

В матче 1/8 Кубка Турции Фенербахче на своем поле уверенно обыграл Кайсериспор и вышел в следующую стадию турнира.

Кубок Турции, 1/8 финала, ответный матч

Фенербахче – Кайсериспор – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Кадиоглу, 23, Эрдинч, 45+1.

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Украинский форвард Артем Кравец вышел в стартовом составе своей команды и сыграл все 90 минут с добавленными. Хозяева открыли счет на 23 минуте: Дениз Тюрюк мощно пробил со штрафного, вратарь Кайсериспора неудачно отбил мяч, а 20-летний хавбек Кадиоглу был первым на добивании. В конце первого тайма Фенербахче забил второй – стамбульцы разыграли красивую комбинацию, которую результативным ударом завершил Эрдинч.

После перерыва хозяева уверенно удержали свое преимущество и вышли в следующую стадию турнира. К слову, на 76 минуте на поле вышел словенец Миха Зайц, которого связывали с киевским Динамо. Этот матч стал для него первым в 2020 году.

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