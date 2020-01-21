toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Кравец не помог Кайсериспору избежать поражения в Кубке Турции – команда украинца уступила гранду

21 января 21:46 40 Читати українською
Кравец не помог Кайсериспору избежать поражения в Кубке Турции – команда украинца уступила гранду
Фенербахче обыграл Кайсериспор / фото из открытых источников

В матче 1/8 Кубка Турции Фенербахче на своем поле уверенно обыграл Кайсериспор и вышел в следующую стадию турнира.

Кубок Турции, 1/8 финала, ответный матч

Фенербахче – Кайсериспор – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Кадиоглу, 23, Эрдинч, 45+1.

Борячук подписал контракт с Ризеспором на 1,5 года – турецкий клуб презентовал украинского форварда

Украинский форвард Артем Кравец вышел в стартовом составе своей команды и сыграл все 90 минут с добавленными. Хозяева открыли счет на 23 минуте: Дениз Тюрюк мощно пробил со штрафного, вратарь Кайсериспора неудачно отбил мяч, а 20-летний хавбек Кадиоглу был первым на добивании. В конце первого тайма Фенербахче забил второй – стамбульцы разыграли красивую комбинацию, которую результативным ударом завершил Эрдинч.

После перерыва хозяева уверенно удержали свое преимущество и вышли в следующую стадию турнира. К слову, на 76 минуте на поле вышел словенец Миха Зайц, которого связывали с киевским Динамо. Этот матч стал для него первым в 2020 году.

Морозюк и Гармаш помогли Ризеспору победить Генчлерберлиги – украинский защитник был одним из лучших на поле

blog_ava
Динамо отстранило главного врача клуба от работы с первой командой из-за допинг-скандала с Бесединым, – СМИ
21 января
746
Теги
Турция Кайсериспор Кайсериспор Кубок Турции Украинцы за рубежом Артем Кравец Артем Кравец Фенербахче Фенербахче
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
9
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук