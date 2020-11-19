"Я доволен всем. Мне очень комфортно в Коньяспоре, потому что главный тренер достаточно давно хотел видеть меня в своей команде. И также клуб из Коньи хотел меня видеть у себя. Переговоры велись еще до предложения от Динамо. Просто, когда мне поступило предложение от Динамо, я все переговоры с турецкими клубами отменил и сразу принял решение возвращаться в Киев.

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Когда решал покинуть Динамо из-за отсутствия игровой практики, я снова связался с Коньяспором и мы оперативно обо всем договорились. Я всем доволен, мне очень нравится коллектив, организация в клубе. Здесь все на очень высоком уровне. Я уже немного знаю турецкий футбол, знаю, как здесь все происходит. И коллектив у нас прекрасный. Это сказывается и на результатах.

Что значит – хочу или не хочу еще раз вернуться в Динамо? Это такой вопрос – спорный. В своей семье я говорил, что это однозначно пройденный этап. В принципе, я уже не думал и не рассчитывал, что такое может повториться. Но в итоге это повторилось. Сейчас для себя, я думаю, что это невозможно. Но, наверное, никогда не говори никогда. Посмотрим, как оно будет. Я думаю, что вряд ли, но загадывать не хочу, потому что в футболе, наверное, все возможно", – цитирует Кравца Sport.ua.

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