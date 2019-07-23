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Кравец: Не думаю о возвращении в Динамо

21:54 38 Читати українською
Кравец: Не думаю о возвращении в Динамо
Артем Кравец / Fotomaç

Нападающий турецкого Кайсериспора Артем Кравец рассказал, собирается ли он возвращаться в киевское Динамо.

"Сейчас не думаю о возвращении в Динамо. Если вопрос встанет, то конечно, буду серьезно его рассматривать. На данный момент не вижу себя в Динамо.

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Во-первых, я не вижу себя в Украине в каких-то командах ниже уровня Динамо. А оно уже выбрало другое направление. Это руководству клуба решать.

Когда я покидал клуб, было 4 нападающих – Мбокани, Мораес, Беседин и я. Не понимаю, как из четверки остался только Беседин. Динамо входило в сезон с одним нападающим – удивительно для команды такого уровня", – рассказал Кравец.

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