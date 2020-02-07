Кравец: Не думаю, что сильно уступал конкурентам в Леганесе

Украинский защитник Василий Кравец, права на которого принадлежат Леганесу, рассказал о причинах своего возвращения в лагерь представителя Сегунды Луго.

"Почему в текущем сезоне не заладилось в Леганесе? Трудно дать однозначный ответ. Было много нюансов. Один из них – конкуренция. Это битва за место под солнцем, каждый хочет играть в Ла Лиге. Я не думаю, что сильно уступал, но таким было решение тренера.

У меня были и другие предложения, но Луго мой дом, – Кравец прокомментировал возвращение в Сегунду

В Луго хочу получить игровую практику и помочь команде подняться в турнирной таблице. А летом, после возвращения в Леганес, проявить себя на летних сборах и доказать обоснованность своих притязаний на место в составе", – цитирует Кравца zbirna.com.

Напомним, в текущем сезоне до перехода в Луго на правах аренды Кравец сыграл за Леганес только 1 матч в Кубке Испании. Его контракт с Леганесом рассчитан до лета 2023 года.

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