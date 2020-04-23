Кравець назвал условия для своего возвращения в Динамо

Нападающий турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец при необходимости готов вернуться в киевское Динамо.

"Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверенности нет, возможно, летом поеду в другую страну, а возможно, останусь в Турции. Здесь не смотрят на возраст, а исключительно на качество твоего футбола и твою подготовку. на данный момент планов покидать Турцию нет, но все может измениться в любой момент. Никто не знает, что произойдет в жизни завтра или даже через час.

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Возвращаться в Украину в планах не было, но, опять же, все может поменяться. Динамо – это клуб топ-уровня, в котором сейчас идет перестройка, больше доверяют молодым. Думаю, это правильно. Возвращаться и занимать чье-то место – однозначно нет. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен, то всегда готов помочь родному клубу, в котором провел половину жизни.

Смотрю все матчи киевского Динамо, переживаю за ребят и результаты. Дай Бог, этап перестройки в ближайшее время подойдет к концу, ребята будут показывать лучшие результаты, становиться чемпионами и выигрывать Кубки Украины. Искренне им этого желаю", – сказал Кравец в эфире программы Динамо Online.

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