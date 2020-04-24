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Кравец назвал главную перспективу Динамо – оригинальности не хватило

08:55 22 Читати українською
Кравец назвал главную перспективу Динамо – оригинальности не хватило
Миколенко и Цыганков с одноклубниками / Футбол 24

Форвард сборной Украины Артем Кравец поделился мыслями относительно перспективных игроков бывшего клуба – киевского Динамо.

"Здесь сложно быть оригинальным! Миколенко и Цыганков сейчас становятся одними из лидеров Динамо.

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Думаю, у них может быть большое будущее. Больше им везение и меньше травм. Главное – не останавливаться на достигнутом и стремиться к большему", – заявил нападающий в интервью официальному сайту родного клуба.

К слову, Артем Кравец защищал цвета Динамо в 2005-2017 гг. Также он играл в аренде за киевский Арсенал, Штутгарт, Гранаду, а ныне выступает за турецкий Кайсериспор.

Что касается Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, то первый в сезоне 2019/20 провел 30 матчей во всех турнирах (3 мяча), второй – 31 поединок (11 голов).

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