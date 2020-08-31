"Впечатления от возвращения положительные. Только, наверное, сейчас до конца почувствовал, что вернулся в команду. Очень рад и полон энергии. На самом деле, вроде бы никуда не ехал. Вернулся, как к себе домой.

Динамо получило соперников в 3 раунде и плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Сильно ли отличаются нагрузки в Динамо и в Турции? Намного. В Динамо интенсивность значительно больше, а уровень игроков выше, но в этом и плюс – предъявляются высокие задачи стать чемпионами и выйти в Лигу чемпионов.

Мне кажется, уровень топ-клубов Украины выше, чем у топ-клубов Турции в тактическом плане и построении игры. Там больше эмоциональный футбол", – поделился Кравец в интервью офіційному сайту Динамо.

Напомним, форвард присоединился к Динамо на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года с опцией продления.

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