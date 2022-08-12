Кравец нашел новый клуб в Турции, – СМИ
18:04 - Читати українською
Украинский форвард Артём Кравец решил продолжить выступать в чемпионате Турции.
Кравец присоединится к турецкому Сакарьяспору на правах свободного агента, утверждает Sport.ua.
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Отмечается, что Артём уже согласовал все детали предстоящего перехода к представителю второго по силе дивизиона турецкого первенства. Добавим, что Кравец находился без клуба с февраля, когда расторг контракт с Коньяспором.
В прошлом сезоне форвард сыграл всего 1 матч за Коньяспор, а в кампании 2020/21 сыграл за команду в 31 поединке, забив 9 голов и отдав 2 ассиста.
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