Кравец присоединится к турецкому Сакарьяспору на правах свободного агента, утверждает Sport.ua.

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Отмечается, что Артём уже согласовал все детали предстоящего перехода к представителю второго по силе дивизиона турецкого первенства. Добавим, что Кравец находился без клуба с февраля, когда расторг контракт с Коньяспором.

В прошлом сезоне форвард сыграл всего 1 матч за Коньяспор, а в кампании 2020/21 сыграл за команду в 31 поединке, забив 9 голов и отдав 2 ассиста.

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