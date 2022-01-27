Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Кравец может продолжить карьеру в низшем турецком дивизионе.

Украинский нападающий Артем Кравец размышляет над тем, чтобы покинуть Коньяспор. Новым клубом нашего легионера может стать Коджаэлиспор, сообщает Kocaeli Gazetesi.

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"Зелено-черные" уже начали переговоры с действующим клубом форварда. Если все пройдет успешно, то Коджаэлиспор свяжется с агентом футболиста для завершения трансфера в кратчайшие сроки.

К слову, потенциальная команда Кравца выступает в Первой турецкой лиге (второй по силе дивизион) и занимает в турнирной таблице после 21 тура четырнадцатую строчку.

Напомним, Кравец выступает за Коньяспор с сентября 2020 года. В текущем сезоне провел за команду всего 1 матч в Кубке Турции. Его контракт с "орлами Анатолии" действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 250 тысяч евро.

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