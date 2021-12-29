Украинский легионер Леха Василий Кравец, права на которого принадлежат испанскому Леганесу, летом имел шанс вернуться в Украину.

Защитник Василий Кравец, который сейчас на правах аренды выступает за польский Лех, по окончании сезона 2019/20 мог вернуться в украинскую Премьер-лигу.

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Во время последнего трансферного окна черниговская Десна пыталась подписать экс-защитника Карпат, который сейчас принадлежит представителю второго по силе испанского дивизиона. Эту информацию изданию Footboom подтвердил и сам футболист.

Напомним, в текущем сезоне Кравец провел в футболке Леха 16 поединков во всех турнирах (из них восемь – в польской Экстраклясе), в которых отметился 1 результативной передачей. Прошлый сезон 23-летний футболист на правах аренды провел в Сегунде за Луго. Transfermarkt оценивает украинца в 1,6 млн евро.

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