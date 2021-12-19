Хихонский Спортинг не испытал проблем в матче 21-го тура Сегунды против Ибицы, а Василий Кравец отметился результативной передачей.

Чемпионат Испании 2021/22, 21-й тур. Сегунда.

Ибица – Спортинг Хихон – 0:2

Голы: А. Гарсия, 14, Джурджевич, 46

Хихонцы вышли вперед на 14-й минуте, а Василий Кравец стал соавтором забитого гола. После розыгрыша углового украинец заблокировал удар соперника, а мяч отскочил к Айтору Гарсии, который со своей половины выбежал на свидание с вратарем и уверенно его реализовал.

Безус отдал два замечательных ассиста – видеообзор победного матча Гента

Сразу после перерыва Джорджевич получил передачу со своей половины и пробил в дальний верхний угол, поставив точку во встрече.

Таким образом Спортинг Хихон набрал 27 пунктов и расположился на 10 месте, Ибица с 25 очками осталась шестнадцатой.

Аталанта – Рома: Малиновский снова лучший, конец сказки Бергамо и эффектный мастер-класс от Моуринью для Шевченко