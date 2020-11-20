"Я доволен всем. Мне очень комфортно в Коньяспоре, потому что главный тренер достаточно давно хотел видеть меня в своей команде. Клуб из Коньи также хотел меня видеть в себе.

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Переговоры велись еще до предложения от Динамо. Просто, когда мне поступило предложение от Динамо, я все переговоры с турецкими клубами отменил и сразу принял решение возвращаться в Киев.

Когда принималось решение ухода из Динамо из-за отсутствия игровой практики, я снова связался с Коньяспором и мы оперативно обо всем договорились. Я всем доволен, мне очень нравится коллектив, организация в клубе. Здесь все на очень высоком уровне.

Я уже немного знаю турецкий футбол, знаю, как здесь все происходит. И коллектив у нас прекрасный. Это отражается и на результатах", – рассказал Кравец в интервью Sport.ua.

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