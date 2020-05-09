Леганес поделился на две части из-за Зозули – Кравец отбивался от нападок

Защитник Луго Василий Кравец признался, что конфликт Романа Зозули с фанатами Райо Вальекано повлиял и на него.

Напомним, в декабре прошлого года фанаты Райо Вальекано выкрикивали неприличные лозунги в адрес Романа Зозули во время матча с Альбасете. Поединок был прерван после первого тайма.

"Никакие фанаты не поддерживают сильно ультрас Райо Вальекано. Только читал в новостях, что они и этот депутат (Пабло Иглесиас – прим.) осуждают Зозулю. Но большинство депутатов, клубов, игроков–- за него.

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Конечно, в Леганесе были такие игроки, которые говорили, что поддерживают Райо Вальекано. Говорили, что Зозуля – расист, доказывали мне. Первое время я с ними спорил, доказывал. А потом подумал – что я им докажу, если они сами не хотят слушать никаких оправданий или фактов по поводу Ромы. И я забил. Хорошо, думайте, что хотите, мне все равно. Когда они меня спрашивали, поддерживаю ли я Зозулю, то говорил, что поддерживаю. Все это началось, когда сорвался матч.

Ко мне были претензии насчет Зозули, потому что я тоже украинец. Чтобы я ему сказал поудалять какие-то фотографии, чтобы он этого больше не делал, если хочет играть в футбол, а я это слушал. У нас команда разделилась на две части. Одни поддерживали меня, другие –Райо Вальекано", – рассказал Кравец в эфире Instagram Play Pro.

К слову, Кравец выступает за Луго на правах аренды из Леганеса. Защитник провел в Сегунде 6 матчей и отдал 1 ассист.

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