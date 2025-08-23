Бывший нападающий Динамо Артем Кравец объявил, что больше не работает в структуре киевского клуба. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав эмоциональное обращение к болельщикам.

Суркис уволил двух легенд Динамо – источник раскрыл детали решения

"Динамо – это мой дом и всегда им будет. Я действительно хотел и точно знаю, что мог бы многое сделать, но... Мне очень жаль, что это не нужно. Если говорить откровенно, то я очень сильно стремился помочь выйти на новый уровень во всех направлениях, но видение руководства клуба не совпало с моими взглядами. Я остаюсь фанатом Динамо навсегда. Спасибо за все", – написал Кравец.

В 2023 году он был назначен советником президента Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола. Теперь, после двух лет работы, Кравец покидает клуб.

Как игрок Динамо, Кравец провел за команду 144 матча и забил 43 гола.

Цыганык жестко прошелся по Динамо после поражения от Маккаби: "Никто не делает никаких выводов"