"Никто так прямым текстом не говорит об этом. Такого футболисту никто никогда не скажет. Мне не 20-25 лет. Я достаточно давно в футболе, и я понимаю, когда на кого-то больше рассчитывают, а на кого-то меньше. Это мое впечатление и мое мнение. И инициатива ухода из команды шла именно от меня.

Кравец вернулся к тренировкам Коньяспора

Я хотел быть основным нападающим Динамо, в которого верят. То есть, на человека рассчитывают, но, допустим, у него не получается что-то по игре. Тогда ищутся другие варианты, тогда выпускают кого-то другого и дают ему шанс, основного форварда меняя. Это нормальная история. Но быть вот этим вторым нападающим, сидеть на замене – я не хотел. Это и есть вся история.

Уже закрывалось трансферное окно, чего-то ждать я не хотел, потому что Коньяспор на тот момент еще не взял нападающего и интерес ко мне, к моей персоне, у них оставался большим. Поэтому я не хотел терять время и просто воспользовался этой возможностью все быстро сделать. Не хотел пропускать какие-то игры, какой-то период. Не хотел терять форму, которая в конце прошлого сезона у меня была на хорошем уровне. Я считаю, что сделал все правильно", – цитирует Кравца Sport.ua.

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