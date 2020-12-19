Лех уступил Висле в рамках 14-го тура чемпионата Польши. Отчет о матче с участием двух украинцев читайте на "Футбол 24".

Польша, 14 тур

Лех – Висла – 0:1Гол: Блащиковски, 68

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Сразу оба украинца вышли в стартовом составе Леха. Такое случается не часто, но выгоды команда Бодана Бутко и Василия Кравца не получила. Лех минимально проиграл менее статусному сопернику.

Победу гостям принес уже легендарный Якуб Блащиковски. Бывший хавбек Боруссии Д в прошлом году спас Вислу от исчезновения, вместе с несколькими бизнесменами выкупив клуб. Однако 35-летний ветеран не сосредоточился на работе в кабинетах, а иногда выходит на футбольное поле. Сегодня это получилось результативно. Именно Блащиковски забил единственный гол в отчетной встрече.

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Эта победа позволила Висле набрать 13 очков и осуществить рывок с предпоследнего на 12 место в турнирной таблице Экстраклясы. У Леха осталось 17 зачетных пунктов и 8-я позиция.