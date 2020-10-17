Чемпионат Турции 2020/21, 5-й тур

Ризеспор – Анкарагюджю – 5:3

Голі: Фернанду, 19, Болдрин, 45+1, Реми, 55, (пен.), 62, (пен.), 78 – Пейнтсил, 6, 16, Бревен, 44

Удаление: Потук, 45+3 (Анкарагюджю)

Коньяспор – Ени Малатьяспор – 1:1

Голы: Кравец, 84 – Явру, 59

Ризеспор с Морозюком в составе в сумасшедшем матче перестрелял Анкарагюджю. Гости вышли вперед уже на 6 минуте, а на шестнадцатой удвоили преимущество – оба гола забил Пейнтсил. Фернанду один мяч отыграл уже через три минуты. Перед перерывом команды снова зажгли – Бревен увеличил преимущество Анкарагюджю, однако Болдрин снова его сократил, а Потук увидел перед собой вторую желтую. Во второй половине Реми дважды реализовал пенальти, а затем забил с игры, принеся победу команде Морозюка, который провел на поле полный матч.

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Коньяспор на последних минутах спасся в матче против Ени Малатьяспор. Гости вышли вперед в начале второй половины, Явру замкнул подачу Куэвы со штрафного с левого фланга. Но на последних минутах Артем Кравец на 84 минуте спас ничью, в красивом прыжке замкнув головой скидку Скубицы. Украинец почти сразу был заменен, а команды так и завершили вничью.

Таким образом, Коньяспор набрал 6 очков и поднялся на 10 место, Ени Малатьяспор с 5 пунктами остался пятнадцатым. Ризеспор поднялся на 14 строчку, также имея 5 зачетных баллов в активе, Анкарагюджю с 1 пунктом остался на дне турнирной таблицы.

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