Кравец голом принес победу Кайсериспору над Фенербахче

Благодаря голу Артема Кравца Кайсериспор смог победить Фенербахче.

Турция, Суперлига, 21-й тур

Кайсериспор – Фенербахче – 1:0

Гол: Кравец, 87

Удаления: Сольдадо, 45+4, Арслан (вторая желтая карточка), 90+6

Украинский нападающий попал в стартовый состав Кайсериспора на матч 21-го тура турецкой Суперлиги против Фенербахче. На 87-й минуте Артем отметился голом и принес минимальную победу своей команде.

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Через несколько минут после забитого мяча Артема заменили. Отметим, Кайсериспор во втором тайме играл в большинстве после удаления Сольдадо, а на 96-й минуте Фенербахче и вовсе был вынужден доигрывать поединок вдевятером.

Это уже второй гол подряд для Кравца. Неделю назад он открыл счет в матче турецкой Суперлиги против Ени Малатьяспор. К слову, одноклубник Кравца Кучер сыграл на футбольном поле все 90 минут.

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