Форвард Коньяспора Артем Кравец, который недавно покинул Динамо, оценил назначение Мирчи Луческу главным тренером киевлян и рассказал об особенностях тренировок.

"От Луческу очень хорошие впечатления. Я на себе ощутил, что это очень хороший специалист. Я понимаю фанатов, которые настроены негативно. Слова, которые были сказаны раньше, сложно забыть и простить. Надеюсь, они найдут диалог и придут к какому-то консенсусу.

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Сейчас Луческу всей душой работает на благо киевского Динамо. Думаю, это громаднейший бонус всем молодым футболистам. Им нужно слушать каждое его слово, впитывать каждую деталь. Он очень редко дает информацию, которая не нужна.

За этот месяц, учитывая всю мою карьеру, кое-какие детали я открыл для себя впервые. Я действительно под хорошим впечатлением. Думаю, Динамо попало в яблочко с этим назначением", – цитирует Артема Кравца Footballua.tv.

Напомним, форвард недавно покинул Динамо и присоединился к Коньяспору. В дебютном для себя матче за турецкий клуб Артем Кравец отметился дублем и ассистом.

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