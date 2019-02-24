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Кравец дебютирует в Примере за Леганес, Лунин опять в запасе – прямая трансляция матча

12:41 69 Читати українською
Кравец дебютирует в Примере за Леганес, Лунин опять в запасе – прямая трансляция матча
Василий Кравец в Леганесе

Украинский защитник Василий Кравец проводит первый официальный матч в испанской элите.

Василий Кравец попал в стартовый состав Леганеса на матч 25-го тура Примеры против Валенсии. Это дебют в Ла Лиге для 21-летнего защитника сборной Украины.

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Кравец зимой перешел из Луго в Леганес и уже играл за новую команду в Кубке Испании против Реала. Однако за последний месяц он не попадал даже в заявку Маурисио Пеллегрино на матчи чемпионата.

Основной левый вингбек "пепинерос" Хонатан Силва имеет проблемы со здоровьем, поэтому Кравец получил шанс проявить себя. Украинец займет позицию на левом фланге в схеме 3-5-2. Андрей Лунин снова оказался на скамейке запасных Леганеса.

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Стартовый состав Леганеса:

Прямая видеотрансляция матча Леганес – Валенсия:

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Леганес - Валенсия: Воскресенье 24 февраля 2019

Леганес

live 64'
0 : 1
Валенсия
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