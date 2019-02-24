Кравец дебютирует в Примере за Леганес, Лунин опять в запасе – прямая трансляция матча

Украинский защитник Василий Кравец проводит первый официальный матч в испанской элите.
Василий Кравец попал в стартовый состав Леганеса на матч 25-го тура Примеры против Валенсии. Это дебют в Ла Лиге для 21-летнего защитника сборной Украины.
Кравец дебютировал за Леганес против Реала: травма, плохая статистика и хорошие отзывы, а Лунину снова обещают шансы
Кравец зимой перешел из Луго в Леганес и уже играл за новую команду в Кубке Испании против Реала. Однако за последний месяц он не попадал даже в заявку Маурисио Пеллегрино на матчи чемпионата.
Основной левый вингбек "пепинерос" Хонатан Силва имеет проблемы со здоровьем, поэтому Кравец получил шанс проявить себя. Украинец займет позицию на левом фланге в схеме 3-5-2. Андрей Лунин снова оказался на скамейке запасных Леганеса.
Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі
Стартовый состав Леганеса:
Прямая видеотрансляция матча Леганес – Валенсия: