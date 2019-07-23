Кравец – о натурализации: У Мораеса не может быть особых чувств к Украине

Новым героем выпуска программы "Легионер" с Виктором Вацко стал нападающий турецкого Кайсериспора Артем Кравец, который оценил натурализацию игроков для сборной Украины.

"Натурализация в сборной с точки зрения футбольной составляющей – это однозначно плюс. Но я не понимаю, это не футбольный клуб, это страна. За выступления ты не получаешь деньги, не ездишь туда играть за зарплату. Тебе туда можно не ехать в принципе, отказаться .

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Для меня – это честь страны, я понимаю, за кого я играю. За людей, страну, я здесь родился, прожил, мне хочется ей помогать. Уверен, что у Мораеса нет таких чувств, их не может быть.

Он сильный нападающий, вопросов нет. И дело не в конкуренции, сегодня играет он, завтра я, и мы помогаем сборной достигать целей. У меня нет мысли, что он пришел на мое место", – сказал Кравец.

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