Кравченко: Зозулю все устраивает в Альбасете, но решение он еще не принял

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко рассказал о ситуации форварда Романа Зозули, который думает над возможностью продления контракта с Альбасете.

"Был в Испании с семьей. И отдыхал, и работал, тренировался. Виделся с бывшими игроками Днепра Денисом Кулаковым, Евгением Шаховым, с которыми мы поддерживаем очень дружеские отношения.

Альбасете сделал Зозуле "амбициозное" предложение

Плюс еще с Романом Зозулей увиделись, хотя путь к нему был не близкий. Сумел побывать на втором полуфинальном матче за выход в Примеру между Альбасете и Мальоркой, в котором команда Ромы выиграла 1:0, но для выхода в финал этого не хватило.

Атмосфера там замечательная, я вообще люблю испанский и итальянский футбол. Качество игры даже в Сегунде на достаточно высоком уровне, а Зозуля там любимец болельщиков, как и в других своих командах. После матча к нему все подходят, просят автографы, фотографируются, просят остаться в команде, хотя я знаю, что Роман решения пока не принял.

Зозуля хочет остаться в Испании – нападающий имеет предложения из Турции, Японии и Украины

Его все устраивает в Альбасете, хотя хочет поиграть в Примере, оставшись в Испании. У него там все хорошо, дети ходят в школу, много друзей, он знает уже и испанский, и английский.

Поэтому сейчас он размышляет: все же в Альбасете любимец, тренер доверяет, однако хочется играть на высшем уровне. Знаю, что у него есть предложения, поэтому решение за ним", – цитирует Кравченко пресс-служба СК Днепр-1.