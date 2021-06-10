"Кто может стать открытием турнира в составе сборной Украины? Прежде всего название Илью Забарного, если он будет играть. В таком возрасте показывать такое спокойствие и хладнокровие – это дорогого стоит. Неплохо сейчас выглядит Александр Зубков, который умеет атаковать пространство. У него пока не такое громкое имя, но у нас в команде немного фланговых нападающих, которые любят и хотят открываться за спины защитников.

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У Зубкова хорошее движение, он отрабатывает на каждом участке поля и чувствует глубину. А вот Виталий Миколенко уже вряд ли кого-то удивит – он играет в основе сборной уже много лет", – отметил Кравченко в интервью Команда№1.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня матчем против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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