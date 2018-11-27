Кравченко: Встречался с Ярмоленко в Лондоне, разговаривали более 5 часов

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко рассказал о встрече с вингером Вест Хэма и сборной Украины Андреем Ярмоленко.

"Мы с Ярмоленко вчера встречались. Говорили обо всем. Пять часов! Самое главное, что у него хорошее настроение.

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Ярмола – сильный. Он справится и будет еще забивать голы в лучшей футбольной лиге мира. В Лондоне ему и его семье нравится. Здесь, конечно, красиво.

Я хоть и не любитель музеев, но мы с женой парочку мест уже посетили. С утра – на пробежку. Вчера пробежали по парку 10 километров – отпуск хоть только и начался, но я без дела сидеть не могу. Мне в радость, я себя не заставляю. Встречались с моим двоюродным братом – он здесь уже давно. Рассказал, куда лучше пойти и что посмотреть. Такие у нас планы на день, а вечером – Лига чемпионов... ", – рассказал Кравченко порталу Команда 1.

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