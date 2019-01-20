Кравченко вспомнил, как сборная Украины одолжила у шведов шорты

Хавбек СК Днепр-1 Сергей Кравченко вспомнил матч сборной Украины против Швеции в 2008 году.

"Самый курьезный момент был в матче против Швеции. Произошла какая-то путаница с формой. Мы должны были выступать в сине-желто-синей расцветке. Но, так как хозяева были в желтом, арбитр запретил нам выходить на поле в шортах этого цвета. В итоге шведы одолжили нам синие шорты...

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Вспомнился мне и веселый момент. Накануне выездного отборочного матча ЧМ-2014 против Черногории, мы бегали тесты по 30 метров. В очном противостоянии мне удалось обогнать Олейника, а Денис считался одним из лучших в команде по скорости. Ребята потом начали шутить, мол, как мог опорный хавбек опередить флангового полузащитника.

В самой игре, в которой мы уверенно победили 4:0, я вышел на последние 20 минут. У нас тогда хорошо держался мяч. В одном из эпизодов я получил мяч на бровке у нашей скамейки запасных, и в это время Олейник, который был на замене, крикнул: "Скорость есть – пробрасывай мяч и беги!". Меня это так рассмешило, что я выпустил мяч за боковую линию. Это был, если не ошибаюсь, мой единственный недостаток в игре", – рассказал футболист Команда 1.