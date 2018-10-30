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Кравченко вернулся к тренировкам в общей группе

13:43 25 Читати українською
Кравченко вернулся к тренировкам в общей группе
Антон Кравченко / Фото: ФК Олимпик

Защитник Олимпика Антон Кравченко готов помочь своей команде в ближайших матчах.

Игрок Олимпика Антон Кравченко вернулся в общую группу команды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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27-летний защитник из-за небольшого повреждения пропустил матч 13-го тура УПЛ с Ворсклой, в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

В текущем сезоне Кравченко провел 11 матчей в составе донецкого клуба, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Завтра, 31 октября, Олимпик сыграет с Шахтером в 1/8 Кубка Украины.

Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
до матча
23
час
:
11
мин
Олимпик
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Олимпик Олимпик Шахтер - Олимпик Антон Кравченко Антон Кравченко
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