Кравченко: Украине нужно помнить, что кроме Роналду у Португалии есть немало других опасных игроков

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко поделился ожиданиями накануне матча национальной команды против Португалии в рамках отбора к Евро-2020.

"Думаю, сборную Украины ждет очень тяжелая игра. В стартовом матче отбора Португалия захочет любой ценой взять три очка. Преимущество будет у хозяев поля.

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Сложно также остановить Криштиану Роналду. Он – финишер, то есть игрок, который завершает атаки и, как вы знаете, отлично это делает. Это раньше Роналду от фланга к флангу перемещался, много бегал, а сейчас он – игрок штрафной, его задача – выйти на ударную позицию. Реализация у Криштиану составляет около 30 процентов. Его даже оборона Атлетико не остановила...

Однако сборной Украины необходимо помнить, что кроме Роналду, у Португалии есть немало других, очень опасных футболистов. Те же Бернарду Силва и Невеш.

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Конечно, для более точной и качественной подготовки к такому сопернику нужно больше времени, но как уже есть... Мне кажется, "сине-желтым" стоит надеяться на контратаки. Хочу, чтобы наши начали с результативной ничьей, но если рассуждать рационально, то думаю, Португалия выиграет", – цитирует Кравченко Команда 1.