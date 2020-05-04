Кравченко: Супряга и Булеца могут вырасти в топ-игроков не только для Украины

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко оценил перспективы полузащитника Сергея Булецы и нападающего Владислава Супряги.

"Супряга и Булеца готовы играть на высоком уровне, если будут правильно относиться к футболу, слушать тренера, работать на оборону. Они могут вырасти в топ-игроков: не только для Украины, но и в Европе смогут заявить о себе.

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У них есть очень хорошие качества, в СК Днепр-1 им дают шанс, нет такого давления, как в Динамо. Надеюсь и хочу, чтобы поиграли у нас, а потом поехали в хороший чемпионат", – сказал Кравченко во время стрима с журналистом Романом Бебехом.

Напомним, оба чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 выступают за днепровский клуб на правах аренды. Контракты футболистов принадлежат киевскому Динамо. Булеца в нынешнем сезоне 10 раз выходил на поле в матчах УПЛ, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В активе Супряги 18 поединков, в которых он забил 9 голов и сделал 1 ассист.

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