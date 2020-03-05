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Кравченко: СК Днепр-1 рассчитывал не в такое начало в матче с Шахтером

19:04 11 Читати українською
Кравченко: СК Днепр-1 рассчитывал не в такое начало в матче с Шахтером
Сергей Кравченко / СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко подытожил матч с Шахтером, в котором его команда потерпела разгромное поражение.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Первые два стандарта – и сразу счет 0:2. Не на такое начало мы рассчитывали. Шахтер почувствовал уверенность, в первом тайме делал все, что хотел. Мог забить даже больше, чем 4 гола. У нас ничего не получалось", – сказал Кравченко в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, в матче с Шахтером СК Днепр-1 пропустил 4 гола за первые 23 минуты матча и уступил со счетом 1:4. После этого поражения команда из Днепра занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ.

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Сергей Кравченко Сергей Кравченко СК Днепр-1 СК Днепр-1 Шахтер - СК Днепр-1
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