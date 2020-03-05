Кравченко: СК Днепр-1 рассчитывал не в такое начало в матче с Шахтером

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко подытожил матч с Шахтером, в котором его команда потерпела разгромное поражение.

"Первые два стандарта – и сразу счет 0:2. Не на такое начало мы рассчитывали. Шахтер почувствовал уверенность, в первом тайме делал все, что хотел. Мог забить даже больше, чем 4 гола. У нас ничего не получалось", – сказал Кравченко в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, в матче с Шахтером СК Днепр-1 пропустил 4 гола за первые 23 минуты матча и уступил со счетом 1:4. После этого поражения команда из Днепра занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ.

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